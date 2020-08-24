Семь районов Волгограда оставят без света 25 августа

Свет не вырубят только в Красноармейском. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Энергетики вышли на финишную прямую подготовке к зиме, но плановые ремонты на электросетях на этой неделе возобновили с новыми силами. Так что устроят «темную» средь бела дня во вторник обитателям отдельных жилых кварталов сразу в семи районах Волгограда. В опубликованном «Россети ЮГ - Волгоград» графике отключений электричества на 25 августа 2020 года значатся, Центральный и Ворошиловский, Тракторозаводский и Краснооктябрьский, Дзержинский, Кировский и Советский районы города-героя. Повезет в этот раз только жителям Красноармейского, где отключения электроснабжения на этот день не запланированы. В большинстве районов дома обесточат на восемь часов с утра до вечера. Но некоторые счастливчики останутся без света всего на пару часов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, в Центральном районе Волгограда 25 августа сидеть без света придется жителям четырех домов: на улице Пражской, №12; и на проспекте Ленина, домов №37, 39 и 41. Не будет электричества с 9 до 17 часов. В это же время в Дзержинском устроят «темную» жильцам домов на улице Либкнехта, 21; и на проспекте Жукова, 85. А на Тракторном к коммунальным страдальцам присоединятся обитатели Спартановки, проживающие по адресам: улица Николая Отрады, дома №20, 20а, 20б и 24. В Кировском также в эти часы обесточат дома на улицах Кирова - №112,114 и 114а, и Козака - №3, 5 и 5а.

Советский обесточат в два этапа. Весь день с 9 утра до 17.00 не будет электричества на улице Урюпинской, 2А, и на проспекте Университетском, 52. А в частнике поселка Горьковский уже в который раз вырубят свет. На этот раз на два часа – с 10 утра до полудня. Затронет улицы Волгоградская, 100-150; Горького, 1-27/3, 2-10; Захарова, 5-15; Комсомольскую, 1,2-30; Крымскую, 1-77, 2-60; Курочкина, 1-15, 33а-43, 2-70; Лесную, 6,8; Мичурина, 3-25, 4-34; Первомайскую, 1-25, 4-38/3; Садовую, 1-21, 4-24; Сорочинскую, дома №32-36б, и Хмелева - №5-15, 6-16.

Среди коммунальных страдальцев во вторник будет Красный. С 9 до 12 здесь не будет электричества в частнике у Мамаева кургана на улицах: Белинского, №1а-13а, 1/1. 3/1, 5/1, 4-12, 15,15б; Просторная, 3-13, 4-18, 18/3; Мичурина, 63; Чайковского, 41, 43 и 46. И с 9 до 17.00 обесточат детскую областную больницу на Асланова, 5а, переулок Аэропортовский, 4 и 6; а также улицу Гуртьева, 5.

Больше всего адресов в списке отключений на 25 августа из Ворошиловского района. Причем многие дома уже не раз оставались без света. Устроят локальный блэкаут жителям улиц: Елецкая, 11 -19; Череповецкая, 11 блок 1-4 и дома «частника» №50, 52 и 52А .Также в списке улицы Звездина, 18; Макарчука, 1-23, 2-20а; Кавказская, 28, 34-38, 25; Иванова, 1; Чембарская, 57Д-69, 18-28; Ленкоранская, 1-15, 2-14, 95-115, 82-92, 94, 125, 135; Новоузенская, 55, 59, 59А-99, 52-56/3, 56/4, 56/5, 58-84; Елисеева, 60-76; переулок Рыбинский, 1-21, 2-22А; переулок Ченстаховский, 2А; улица Чарджуйская, 1-15, 8-26; Долгорукого, 127, 6-18; Двуреченская, 3-11, 2-20; Детская, 1,1/1,1/3, 1/5-11,1/8, 1/10; Яблочная, 40-68, 38/3 - 38/11, 25/4-25/8, 27-49; Панина, №20/1-20/8, 7-21 и 22-34.