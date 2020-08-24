В Волгограде поджигателя дома губернатора отправили за решетку на семь лет

По делу о поджоге проходят еще несколько фигурантов, по ним расследование еще не окончено. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Суд Краснооктябрьского района Волгограда вынес приговор одному из фигурантов громкого дела о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова. Решением суда Виталий Семисотнов отправится в колонию строгого режима на семь лет.

Напомним, преступление Семисотнов вместе со своими дружками Дмитрием Ушаковым и Иваном Железняковым совершили ночью 16 ноября 2016 года. Как установило следствие, это они проникли на территорию дома, где проживал глава региона, облили одну из стен бензином и подожгли. Семисотнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело было выделено в отдельное производство. Дела его соучастников еще в стадии разбирательства.

Напомним также, что по данным следствия, к делу о поджоге также причастны бывший директор Центрального рынка в Волгограде Евгений Ремезов и бизнесмен Владимир Зубков. После задержания именно Ремезов дал обвинительные показания на экс-главу волгоградского СУ СК Михаила Музраева, которого сегодня обвиняют в причастности к этому преступлению.