В Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации

Засуха нанесла убытки сельхозпроизводителям Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области сухая погода вредит сельскохозяйственным посевам. В регионе сейчас не стоит аномальная жара, какая была в июне-июле. Тем не менее, отсутствие дождей губит урожай. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 21 августа подписал постановление о введении в области режима ЧС из-за гибели посевов.

Затянувшаяся жаркая сухая погода сказалась на состоянии яровых посевов в некоторых районах области. «КП-Волгоград» узнала в администрации региона, что урожая погибло не более 2% от общей посевной на 2020 год. Однако некоторые фермеры понесли большие убытки из-за суховея. Введение режима чрезвычайной ситуации позволит пострадавшим сельхозпроизводителям получить финансовую поддержку.

Если посевы были застрахованы, фермеры могут рассчитывать на выплаты. Также землепашцы имеют возможность получить послабления по кредитам, обосновать отчетность для налоговой инспекции.

Испорченные засухой посевы на результатах уборочной кампании не отразятся. Основу урожая составляют озимые культуры. В регионе уже собрано свыше 4,72 миллиона тонн зерна. Это выше, чем в среднем каждый год собираются в нашей области.