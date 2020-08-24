Волгоградских перевозчиков оштрафуют за пассажиров без масок

Пока многие пассажиры маски игнорируют. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Согласно обновленному постановлению губернатора Волгоградской области №179, с 25 августа 2020 года в регионе вводят ответственность для перевозчиков за соблюдение пассажирами масочного режима. Со вторника водители и кондукторы трамваев, автобусов, троллейбусов и маршруток не должны обслуживать пассажиров с открытым лицом - без масок, респираторов или хотя бы платка. Также согласно пункту 3.5 постановления в общественных местах и в общественном транспорте, за исключением такси, нужно соблюдать дистанцию в полтора метра. Пока же в переполненных автобусах ни о какой дистанции речи не идет. Пассажиров в маске и вовсе единицы. Однако карантинные ограничения по коронавирусу никто не отменял.

У большинства волгоградцев маска все же имеется в кармане и многие по просьбе ее надевают. Правда, водители и кондукторы, которые теперь несут за пассажиров персональную ответственность, не знают, как воздействовать на тех, кто откажется закрыть лицо. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, единых правил и инструкций муниципальные перевозчики не выработали. Но будут усиленно вести информационную кампанию.

Этот пункт в постановлении существовал и ранее, но перевозчиков в него добавили с 25 августа.

- Впускать всех в одну дверь и только в маске мы не сможем, не трогаться, пока все не выполнят требование, тоже, - рассуждают кондукторы. Так что остается надеяться на благоразумие пассажиров.

Контроль за соблюдением масочного режима в Волгоградской области власти обещают усилить. Тех, кто попадется патрулям без маски в магазине, автобусе или на остановке ждет штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц составленный протокол обойдется дороже - от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц сумма штрафа и вовсе начинается от 100 тысяч рублей.

Тем временем в регионе ежедневный прирост заболевших перевалил за сотню в день.