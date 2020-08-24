На острове Голодном начали строить новый блок для очистки волгоградских стоков

На первом этапе рабочие зальют бетонную "подушку" под всем основанием нового блока, и уложат на дно геомембрану, чтобы ни капли стоков не попало в окружающую среду. Фото администрации Волгограда.

Чтобы очистные сооружения, расположенные на острове Голодный, быстрее и лучше справлялись с переработкой стоков, которые стекают сюда из Волгограда, там начали строить новый блок биоочистки. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, сейчас рабочие готовят фундамент под новое строение.

Это не просто фундамент – это огромная бетонная «подушка», благодаря которой ни капли нечистот не попадет в землю.

- Строителям предстоит залить бетоном площадку размером 9400 квадратных метров, толщиной 10 сантиметров. Для этого понадобится около 940 кубометров бетона. Чтобы раствор поступал на площадку беспрерывно, рядом смонтировали мобильный завод по производству бетона, - сообщают в администрации Волгограда.

На этой «подушке» в дальнейшем построят сам блок биоочистки. Параллельно строители готовят такую же «подушку» под фундамент воздуходувной станции, которая будет обеспечивать активный ил - смесь микроорганизмов, способных расщеплять органические загрязнения. В состав комплекса также войдут аэротенки, где стоки будут смешивать с активным илом. Для их герметичности на дно и борта уложат геомембрану. Затем отсюда вода будет поступать на горизонтальные отстойники, затем на фильтрацию, а оттуда на действующую станцию ультрафиолетового обеззараживания.

- Новый блок биоочистки сможет перерабатывать 134 тысячи кубометров стоков в сутки, - отмечают в мэрии. Добавляя, что строительство идет за счет средств нацпроекта «Экология» и регионального проекта «Оздоровление Волги».

Напомним, одновременно сейчас в Волгограде строят новые очистные сооружения для ливневых стоков.