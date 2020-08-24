Коронавирус стал причиной смерти жителя Волжского

В Волгоградской области растет число пациентов, чьи жизни забирает COVID-19. В понедельник оперативной штаб объявил об еще одном летальном исходе в регионе. Врачи не смогли спасти жителя из города Волжский. Мужчине было 68 лет. Он был выявлен по контакту с другим инфицированным ковидом. Волжанина госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 3. Медики диагностировали у него COVID-19 с двусторонним воспалением легких. К сожалению, болезнь развивалась молниеносно. Медицинская помощь оказывалась в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе в условиях реанимации, рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе. Но вызванные осложнения были слишком серьезные. Известно, что пациент имел хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Всего в регионе подтверждены уже 85 жертв коронавируса. И почти каждый день это число только растет. Сегодня стало известно, что накануне от ковида скончалась жена главы Камышинского района Владимира Ерофеева. Валентины Петровной не стало спустя 11 дней после смерти супруга. В официальной статистике умерших от COVID-19 их пока нет.