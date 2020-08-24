Военные трех стран начали боевые соревнования под Волгоградом

Фото: пресс-служба ЮВО

Россия, Беларусь и Лаос – в каких странах лучшие военные инженеры? Ответ на этот вопрос можно получить на этой неделе. В Волгоградской области открылся международный конкурс «Инженерная формула». Он проходит в рамках Армейских международных игр-2020, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

Военным командам из трех стран предстоит показать свою выучку в непростом деле. Соревнования считаются одновременно и зрелищными, и сложными. Конкурс состоит из шести инженерных заданий, с которыми будут справляться по 22 военнослужащих в трех сборных стран. И у каждого армейца на «Инженерную формулу» своя задача.

Этапы конкурса взаимосвязаны друг с другом. Начнут военные инженеры России, Беларуси и Лаоса – соревноваться будут силы именно этих стран – с отрывка котлована специальными машинами. Выемка в грунте должна получиться длиной 4 метра и глубиной почти метр. Следом в состязание включатся другой вид техники, которому предстоит засыпать траншею. На третьем этапе инженерные машины разграждения установят 4 бревна в заранее подготовленные выемки, после чего эстафета будет передана машинам УР-77. Они подготовят 2 двигателя и снарядят ими установку разминирования. На этом их задача не завершится. Экипажи выйдут на водную преграду и покажут маневрирование на плаву. Пятый этап «Инженерной формулы» будет состоять из снаряжения военными участка противотанкового минного поля. И завершится конкурс перевозкой техники через водную преграду.

Но каждый этап состоит не только из выполнения определенной инженерной задачи. Военным на своей технике предстоит еще и посоревноваться в скорости. Для этого каждая машина будет преодолевать подготовленную трассу.

В армейских играх принимают участие порядка 80 военных инженеров, используется около 30 единиц спецтехники. Конкурс «Инженерная формула» пройдет в несколько дней. Сегодня на полигоне Волжский состоялась торжественная церемония открытия. А уже завтра, 25 августа, военные команды проведут 2 этапа испытаний. Завершится конкурс в пятницу.