Вспышки ковида зафиксированы в Волгограде, Камышине и Михайловке

Большое количество заболевших коронавирусом сразу в нескольких городах и районах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области снова 112 заразившихся коронавирусом за сутки. По традиции больший прирост показал миллионный Волгоград – плюс 41 заболевший. Вопреки опасениям, среди других городов и районов региона больше всего ковидных пациентов оказалось не в Калачевском районе, где заразились сотрудники и пациенты психоневрологического интерната, и накануне было 26 ковид-положительных. Рекорды вновь ставит Камышин – плюс 12 заразившихся. Накануне вслед за супругом скончалась от коронавируса жена главы района Валентина Ерофеева. По девять случаев на сегодня в Михайловке и Среднеахтубинском районе, в Иловлинском районе – 8 заболевших, во Фролово – 7, в Калаче – лишь 6 заразившихся. В Волжском лишь 4 новых случая. В целом же на 24 августа 2020 года коронавирус получил распространение в 16 городах и районах Волгоградской области.

Как сообщили «КП-Волгоград» в опрештабе, по четыре человека получили подтверждение диагноза в Палласовке и Светлоярском районе. По два пациента пополнили списки ковидных и в Новоаннинском и Ольховском районах. Еще в четырех районах Волгоградской области по одному новому заразившемуся коронавирусом. Среди них Николаевский и Быковский, Еланский и Старополтавский.

На 24 августа 2020 года коронавирус получил распространение в 16 городах и районах Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Завозных случаев по-прежнему нет. Среди заболевших на сегодня один грудничок и 11 детей постарше. Много пожилых людей старше 65-ти лет – 25 человек. Но больше всего ковид косит волгоградцев среднего возраста – 38 человек старше 30 лет, 34 – в возрасте от 50-ти до 64-х лет.

В регионе уже 85 летальных исходов. В Волгограде – 35, в Волжском – 6, в Михайловке – 7. Сразу в нескольких районах по четыре смерти ковидных пациентов. Больше всего заболевших, разумеется, в больших городах – в Волгограде - уже более пяти тысяч, следом идут Волжский - более тысячи, Камышин - более семисот. Еще в шести городах и районах более трехсот - четырехсот заразившихся. На их фоне Руднянский район с 15 случаями выглядит просто удивительно.