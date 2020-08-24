Супруга главы Камышинского района скончалась от ковида в Волгограде

Супруги не смогли одолеть коронавирус и возникшие на его фоне осложнения. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Спустя 11 дней после смерти от коронавируса главы Камышинского района Владимира Ерофеева в волгоградской больнице скончалась и его супруга - Валентина Петровна. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации района, ее жизнь также унесла ковидная пневмония.

Валентине Ерофеевой было 67 лет. Супружеская пара прожила вместе более сорока лет, вместе они заразились коронавирусной инфекцией – заболела вся семья, включая дочь. Лежали супруги в Волгограде в одном инфекционном госпитале в больнице Ильича. Врачи долго боролись за их жизни, но спасти так и не смогли. Оба умерли от одной болезни с разницей лишь в несколько дней. Владимира Ерофеева не стало 12 августа. Валентина Петровна ушла из жизни 23 августа 2020 года.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким семьи Ерофеевых.