Под Волгоградом разбилась «шестерка» с подростками: третий школьник умер в больнице

Третий подросток умер в больнице. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следственный комитет по Волгоградской области расследует уголовное дело по факту жуткой аварии с подростками. Напомним, 23 августа в салоне разбившейся «шестерки» нашли тела 16-летнего водителя и его 14-летнего пассажира, подростков 14-ти и 17-ти лет госпитализировали в тяжелом состоянии. Сегодня «КП-Волгоград» стало известно о гибели 14-летнего мальчика, за жизнь которого последние сутки боролись врачи.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств данного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в региональном следкоме.

Добавим, что старенький «ВАЗ» принадлежал погибшему водителю. Машина была настолько старая, что годилась на запчасти, но юноша ремонтировал свою первую «ласточку», говорил, что получит водительские права через пару лет и будет на ней ездить. По неизвестным причинам подросток сел за руль накануне, не справился с управлением и врезался в трубу оросительного канала. Умер сам, беда затронула еще две семьи, в живых остался лишь 17-летний приятель. Кстати, семьи у ребят приличные, на учете не состоят.