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Спорт

Лучшим игроком «Ротора» в матче с «Сочи» стал автор забитого мяча

Камиль Муллин забил первый домашний гол волгоградской команды на домашней арене. И старания форварда отметили болельщики
Эдуард ПальгуновЭдуард ПальгуновЭдуардПальгунов
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Камиль стал лучшим игроком матча. И не только благодаря забитому голу.

Камиль стал лучшим игроком матча. И не только благодаря забитому голу.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Поклонники волгоградского «Ротора» в Российской премьер-лиге ждут первой победы в чемпионате. Ведь пока болельщики вынуждены мириться с неудачными результатами. В 4-м туре фаны дождались пока первого домашнего гола в РПЛ. Его автором стал нападающий Камиль Муллин, который поразил ворота «Сочи». Жаль, что забитый мяч волгоградцам очков не принес. «Ротор», напомним, проиграл со счетом 1:2. Однако Муллин за свои старания в игре с сочинцами все-таки получил признание. Нападающий стал лучшим футболистом матча с «Сочи». В проведенном клубом опросе в социальных сетях за Камиля проголосовали 42% болельщиков.

Самое приятное изображение на табло в истории субботнего матча.

Самое приятное изображение на табло в истории субботнего матча.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

На второй строчке расположился дебютировавший в субботу за «Ротор» полузащитник Зурико Давиташвили. Грузинский легионер набрал 26% голосов. Замкнул тройку автор голевой передачи на Муллина Сергей Серченков, за него проголосовали 18% фанатов сине-голубых.