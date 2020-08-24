Лучшим игроком «Ротора» в матче с «Сочи» стал автор забитого мяча

Камиль стал лучшим игроком матча. И не только благодаря забитому голу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Поклонники волгоградского «Ротора» в Российской премьер-лиге ждут первой победы в чемпионате. Ведь пока болельщики вынуждены мириться с неудачными результатами. В 4-м туре фаны дождались пока первого домашнего гола в РПЛ. Его автором стал нападающий Камиль Муллин, который поразил ворота «Сочи». Жаль, что забитый мяч волгоградцам очков не принес. «Ротор», напомним, проиграл со счетом 1:2. Однако Муллин за свои старания в игре с сочинцами все-таки получил признание. Нападающий стал лучшим футболистом матча с «Сочи». В проведенном клубом опросе в социальных сетях за Камиля проголосовали 42% болельщиков.

Самое приятное изображение на табло в истории субботнего матча. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На второй строчке расположился дебютировавший в субботу за «Ротор» полузащитник Зурико Давиташвили. Грузинский легионер набрал 26% голосов. Замкнул тройку автор голевой передачи на Муллина Сергей Серченков, за него проголосовали 18% фанатов сине-голубых.