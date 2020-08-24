На московской трассе волгоградку насмерть сбил водитель из Ярославля

Женщина решила перебежать федеральную трассу в темноте. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сразу три пешехода попали под колеса автомобилей и мотоциклов на дорогах Волгоградской области за прошедшие сутки. Одно ДТП завершилось смертельным исходом, среди пострадавших трое детей – 10, 14 и 17 лет. Около девяти вечера 23 августа в Иловлинском районе 31-летняя женщина решила перебежать дорогу на московской трассе. Ехавший в сторону Москвы 39-летний водитель из Ярославской области поздно заметил выбежавшего на дорогу пешехода – на одежде не было светоотражающих нашивок. От удара «Киа Соренто» женщина получила не совместимые с жизнью травмы. Она умерла на месте ДТП.

Часом позже на улице Ленина в Михайловке 14-летний подросток на мотоцикле «Мотолэнд 120» сбил 17-летнего парня, который шел в попутном направлении по обочине. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, в больнице оказались оба подростка.

Пострадали оба: и пешеход, и юный мотоциклист. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

А в Светлоярском районе днем пострадал 10-летний пешеход. Мальчик решил перебежать дорогу на трассе Волгоград – Сальск и попал под колеса «ВАЗ-11183». Ребенок сейчас также в больнице.