Нет «зебры» и «лежачего полицейского»: в Волгограде нашли опасные дороги к школам

Шахматная разметка у "лежачего полицейского" почти не видна. Фото: ОНФ в Волгоградской области.

Совсем скоро начало нового учебного года. Школьники пойдут за парты. И для родителей учеников важно, чтобы дорога в школу была безопасной. Активисты ОНФ провели рейды возле волгоградских школ. Смотрели на безопасность дорожной инфраструктуры - могут ли дети дойти до школы, не рискуя попасть под машину. Оказалось, не везде все хорошо, и пришлось писать письма властям с призывом навести порядок до начала учебного года. Общественники обратили свое внимание на те участки дорог около школ, где в последние полтора года произошла как минимум одна авария с пешеходами.

Самыми популярными нарушениями стали отсутствие «зебры» и специальной шахматной разметки на искусственных неровностях. А где-то и вовсе позабыли о строительстве «лежачих полицейских». Также не везде стоят знаки «Осторожно дети!».

В Волгограде наибольшее число нареканий у общественников к дорожной инфраструктуре рядом со школой №1 на Тракторном. Неразличимые «зебры», отсутствующие стоп-линии, знак ограничения скорости и «лежачий полицейский» на улице Андреева. К этому списку добавляются еще спрятанный в кустах знак «Осторожно дети!» и другие нарушения. Будто в школу №1 дети вовсе не ходят, раз их безопасный маршрут не продуман. Хотя год назад были те же недостатки, и в администрацию города активисты о них уже сообщали. Не лучше ситуация в центре Волгограда - возле вечерней школы N5 на Волгодонской. Картина та же: нет разметки, ограждений, дорожных знаков, «лежачих полицейских». А вход в учебное заведение заставлен машинами, при этом дорога в очень плохом состоянии.

- В целом, картина типичная - до 1 сентября остается немногим более недели, однако большинство проверенных нами участков проезжих частей вблизи школ оказались проблемными с точки зрения безопасности дорожного движения, - рассказал «КП-Волгоград» активист ОНФ в Волгоградской области Сергей Романов.

В штабе организации отметили, в прошлом году на контроле экспертов было 7 потенциально опасных дорог вблизи школ Волгоградской области. Теперь их число выросло до 24. По итогам рейдов составили «дорожную карту». Ее общественники передадут в администрацию и ГИБДД.