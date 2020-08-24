Под Волгоградом перевернулся ВАЗ: двое в больнице

Машина превратилась в груду металла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вновь в Волгоградской области произошло ДТП с участием юного водителя без прав. Двое молодых парней из Калачевского района среди ночи ехали на старенькой «двойке» по дороге «Октябрьский – Шебалино - Степаневка» в сторону хутора Бузиновка. В какой-то момент неопытный водитель не справился с управлением. «ВАЗ-21102» вылетел на обочину и несколько раз перевернулся. От автомобиля осталась лишь груда железа, однако и водитель, и его приятель, ехавший на пассажирском сидении, остались живы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, 18-летний водитель и 20-летний пассажир получили серьезные травмы, с места ДТП их увезли в больницу.

Напомним, накануне в Городищенском районе попали в ДТП четверо парней, также катавшихся на стареньком ВАЗе. За рулем был 16-летний подросток, в салоне – его друзья от 14 до 17 лет. В итоге двое погибли, за жизнь двоих борются врачи.