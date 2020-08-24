На улице Закавказской в Волгограде уложили новый асфальт

Фото: администрация Волгограда

Вместо ухабистой дороги новая проезжая часть. В ближайшее время улица Закавказская в Волгограде станет удобной для автомобилистов. На участке дороги в Кировском районе подрядчик завершил укладку нового асфальта в два слоя. Первый – выравнивающий – имеет небольшой уклон в сторону обочин. Дорожные бригады сделали это для того, чтобы вода после дождя и таяния снега не скапливалась на дороге и не разрушала новый асфальт. Финишный слой асфальтобетона состоит из минеральных добавок, которые повышают прочность покрытия. Всего строители восстановили 6,5 тысяч квадратных метров дороги. А на перекрестке рядом со школой №100 для безопасности учеников они монтируют «дорожных полицейских».

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, вдоль проезжей части на улице Закавказской подрядчик завершает возводить тротуар. Ранее обстроенной пешеходной зоны там не было, что было неудобно для горожан. Жители близлежащих домов о необходимости тротуара обращались в муниципалитет.

Восстановление проезжей части улицы Закавказской проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».