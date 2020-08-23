Волгоградскому ветерану Максиму Загорулько исполнилось 96 лет

23 августа, ветерану Великой Отечественной войны, Почетному гражданину города-героя Волгограда и области, известному профессору и историку Максиму Загорулько исполнилось 96 лет.

В молодости Максим Матвеевич бился за чистое небо над головой, а после войны продолжил свое большое дело, став профессором, историком, автором энциклопедии «Сталинградская битва», которую читают по всей России. Да и сам он герой множества книг, посвященных победе над фашизмом. До последнего времени фронтовик находил силы и ходил на работу, где кропотливо трудился над составлением книг и справочников по истории. Но годы берут свое, сегодня Максим Загорулько принимает поздравления у себя дома. По традиции, его поздравил глава региона.

- Губернатор Андрей Бочаров поздравил фронтовика, защитника Сталинграда, профессора Максима Матвеевича Загорулько с днем рождения, пожелав ему здоровья и всего самого наилучшего, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.