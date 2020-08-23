География распространения коронавируса в Волгограде и области: в Калачевском районе +26 заболевших за сутки

Сразу 26 случаев заболевания в Калачевском районе, часть из них в местном ПНИ. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

23 августа 2020 года в Волгоградской области число заболевших коронавирусом увеличилось на 109 человек, из них 26 случаев приходится на Калачевский район. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в оперативном штабе. Известно, что часть заболевших находятся в местном психоневрологическом интернате. В настоящий момент все, у кого есть температура – изолированы, также проводится тестирование. О точном числе зараженных ковидом говорить рано.

- Сегодняшние показатели в том числе обусловлены выявлением нескольких случаев заболевания COVID-19 в Калачевском ПНИ. Оперативный штаб держит ситуацию на контроле. Пациенты изолированы и получают всю необходимую медицинскую помощь. В учреждении предпринимаются дополнительные меры профилактики. Обследование сотрудников и пациентов продолжается, - добавили в оперштабе.

По-прежнему бьет рекорды Волгоград: прирост за сутки +42 пациента, на втором месте Волжский и Котельниковский район, где по 8 забелевших. В Иловлинском и Палласовском районах положительные результаты тестов получили еще по 6 человек. Меньше всего новых случаев инфицирования в Светлоярскиом (+4), Городищенском (+3), Ленинском (+3), Среднеахтубинском (+2) и Дубовском (+1) районах. Отметим, что общее число заболевших превысило 11 тысяч.