Черный дым над «Акварелью»: на юге Волгограда пожар

Сообщение о ЧП на проспекте Университетском в Советском районе Волгограда поступило около 12:40 часов. Недалеко от ТРЦ «Акварель» загорелся строительный мусор. Десятки волгоградцев, приехавших за покупками, стали свидетелями пожара и поспешили выложить фото в соцсетях. Дым валил прямо над торговым центром, многие испугались, что горит именно он. Но все обошлось.

На место оперативно приехали спасатели. Уже в 13:06 часов благодаря усилиям пожарных расчетов очаг локализовали.

- Угрозы жилым домам и объектам инфраструктуры не было. Пострадавших нет. Напоминаем жителям Волгоградской области о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Напомним, в области действует особый противопожарный режим. До сентября нельзя посещать леса, разжигать костры. нарушителей будут штрафовать.