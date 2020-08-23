Под Волгоградом пьяный лихач сбил полуторагодовалую девочку

Пугающее количество несовершеннолетних стали участниками ДТП за минувшие сутки в Волгоградской области. В ночь на 23 августа в Городищенском районе погибли юноши 14-ти и 16-ти лет, а в Урюписнком получила серьезные увечья малышка, которой чуть больше полутора лет. Сбил ее 67-летний водитель «Лады Приоры». В момент аварии мужчина был сильно пьян.

- Он двигался по улице Шефской в хуторе Цепляевском со стороны хутора Краснянского в сторону Серковского, совершил наезд на девочку в возрасте 1 год 8 месяцев, которая выбежала на проезжую часть, - рассказали «КП-Волгограда» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Странно почему такая маленькая девочка вообще оказалась без присмотра родителей, да еще и за пределами частного двора. Из-за халатности взрослых она получила травмы и оказалась в больнице. По факту происшествия проводится проверка.