На юге Волгограда в горящей квартире погибли супруги-пенсионеры

ГУ МЧС призывает жителей Волгоградской области соблюдать правила пожарной безопасности! Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

ЧП произошло в 23:30 часов в Советском районе Волгограда: именно в это время в экстренные службы поступил звонок от взволнованных очевидцев, сообщивших о пожаре в четырехэтажном доме на улице Шауляйская. Из окон трехкомнатной квартиры на третьем этаже вырывался огонь. Внутри в этот момент находились 68-летние супруги. Свидетели трагедии успели заснять короткое видео с места происшествия, а именно момент приезда спасателей на фоне отчаянных криков о помощи.

- В квартире на 3-м этаже горели домашние вещи на площади 34 квадратных метров. Есть пострадавшие. Пожарные расчёты 4-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 23:43 часов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Несмотря на оперативность спасателей, спасти семейную пару не удалось. Пенсионеры погибли в собственной квартире. Причины пожара также пока неясны, их устанавливают эксперты. А волгоградцам напоминают о правилах пожарной безопасности. В случае пожара необходимо позвонить по телефону «101».