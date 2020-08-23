В Волгограде матч "Ротор-Сочи" собрал 14077 зрителей

22 августа тысячи футбольных фанатов с волнением наблюдали за матчем между волгоградским «Ротором» и ФК Сочи» в рамках 4 тура первенства Российской Премьер-Лиги. Сине-голубые играли на своем поле, на стадионе «Волгоград Арена», где собралось 14 077 зрителей. Игра длилась до 23:00.

За порядком следили правоохранительные органы. С раннего вечера и до поздней ночи на стадионе патрулировали более 300 сотрудников ОВД, также экипажи ДПС, конная полиция, охранники, росгвардейцы, контролеры-распорядители и казаки.

- Нарушений общественного порядка не допущено, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, волгоградский «Ротор» проиграл «Сочи» со счетом 1:2. При этом сине-голубые показали интересную, динамичную игру. Тренер команды отметил, что не хватало Седрика Гогуа, который не смог участвовать в игре из-за дисквалификации.