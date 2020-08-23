«Болельщики в Волгограде дали нам эмоций»: тренер «Сочи» об игре с «Ротором»

Фото: СК "Ротор"

В 4-м туре Российской премьер-лиги «Сочи» в Волгограде со счетом 2:1 обыграл «Ротор». Наставник гостей Владимир Федотов поделился впечатлениями от атмосферы на «Волгоград Арене». Местную публику он помнит еще с тех пор, когда сам был футболистом и приезжал играть на Центральный стадион. Также рулевой «Сочи» поведал о плане на игру 4-го тура РПЛ.

«МИР СОСКУЧИЛСЯ ПО ТАКОЙ АТМОСФЕРЕ НА СТАДИОНАХ»

Владимир Федотов, главный тренер «Сочи»

- Я думаю, это заслуженная победа. В первом тайме мы доминировали, создали предостаточно голевых моментов. Но забили со стандартного положения. К сожалению, не смогли отличиться с игры. «Ротор» - очень симпатичная команда, хорошо бежит вперед, на чем соперник нас и поймал. Мы говорили в раздевалке, что надо сконцентрировано сыграть после перерыва, погасить стартовый посыл «Ротора». Но волгоградская команда забила. Надо отметить поддержку трибун. Я ее помню с тех пор, когда еще был футболистом. В Волгограде всегда было приятно приезжать. Сегодня снова окунулся в эту атмосферу. Болельщики гнали свою команду вперед. Нам было сложно при счете 1:1, «Ротор» давил. Но, слава богу, пришел на выручку стандарт и мы забили второй мяч.

- До матча настраивали свою команду, что в Волгограде придется играть против 12-го игрока – болельщиков, которые гонят «Ротор» вперед?

- Это супер! Весь мир соскучился по такой атмосфере. Театр без зрителей – мертв, пустоват. Зрители сегодня дали нам эмоции. Думаю, что футболисты это оценили. И футбол при такой атмосфере смотрелся.

- Удивил ли вас чем-то «Ротор» или к такой игре вы и готовились?

- Очень ровный чемпионат и очень напряженный график. Случаются неожиданные результаты, когда фавориты уступают. Это как раз следствие плотности матчей. Пока идет процесс формирования команд, подъезжают новички. Наверное, в этом кроется нестабильность некоторых команд в чемпионате. От «Ротора» в принципе увидели то, к чему готовились. Задор, нацеленность на единоборства, желание показать болельщикам весь свой арсенал.

- Ваша команда забила голы после стандартов. Это были домашние заготовки?

- В футболе всегда было, что в команде должны быть игроки, которые забивают голы с прямых ударов со штрафных. Наработки – это уже отдельная тема. И мы видели в финале Лиги Европы, что «Севилья» забила «Интеру» со стандартов. Нал этим много работается. Естественно это наработки. Мы смотрим соперника, как они располагаются, и предлагаем ребятам какие-то вещи, которые нужно использовать.

ЗАКОН БЫВШИХ

«Сочи» победил благодаря дублю полузащитника Никиты Бурмистрова. В 2018 году футболист выступал за «Ротор». Но в субботу ему пришлось забивать в ворота своей бывшей команды. Владимир Федотов отметил, что игра против того клуба, за который ты ранее выступал, всегда вызывает особенные чувства.

- Частица сердца всегда остается там, где играл футболист. Никаких дополнительных мотивационных моментов не нужно. Ты выходишь с особыми чувствами на встречу со своей бывшей командой. По-крайней мере, у меня так было в карьере. Выход на поле происходит с повышенной мотивацией показать себя во всей красе болельщикам, которые тебя еще помнят.