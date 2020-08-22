Новые вспышки коронавируса в Волгограде и Волжском

В Волгограде число заболевших коронавирусом приблизилось к пяти тысячам. Фото: Артем КИЛЬКИН

На фоне снижения числа заболевших коронавирусом в России, ситуация в Волгограде выглядит особо пугающей. К 22 августа в областном центре зафиксирована новая вспышка инфекции. Еще вчера, в Волгограде число новых случаев колебалось в районе сорока, а сегодня сразу плюс 57 человек. Таким образом, общая численность заболевших в Волгограде с начала пандемии уже вплотную приблизилась к пяти тысячам и составляет 4937 человек.

Опять в список антилидеров попал и Волжский: за последние сутки, к 22 августа, здесь подтвердили диагноз COVID-19 сразу у десятерых пациентов.

В области обстановка с коронавирусом уже более-менее спокойная. На сегодняшний день коронавирус зафиксирован в 10-ти районах. В числе антилидеров сегодня Городищенский (плюс 6 заболевших), Котельниковский (плюс три) и Светлоярский (плюс два).

К 22 августа в Волгоградской области коронавирус подхватили уже больше 11 тысяч человек. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В остальных по одному случаю: в этом списке Дубовский, Среднеахтубинский, Жирновский, Палласовский, Камышинский, Николаевский и Киквидзенский районы.

По данным регионального оперштаба, в числе тех, кому к 22 августа установили диагноз COVID-19, 2 ребенка в возрасте до 6 лет, семь детей от 7 до 14 лет, 4 подростка и 14 людей старше 65 лет.