Устраняют прорыв: жителям микрорайона Ангарский перекрыли воду

Фото из архива КП.

Утром 22 августа на улице Ангарская в Дзержинском районе Волгограда рванула труба водоснабжения. Не просто труба, а большой водовод диаметром 300 миллиметров. Вода огромным потоком хлынула на проезжую часть, затопив дорогу и трамвайные пути. Поэтому первым делом, что сделали работники «Концессии водоснабжения», прибывшие на место аварии – они перекрыли подачу воды по данной ветке.

- Сейчас течь водопровода локализовали, воду с проезжей части и тротуара откачали, рабочие приступили к замене поврежденного участка трубы, - отчитались к часу дня в ресурсоснабжающей организации. – На месте аварии сейчас трудятся сразу несколько бригад, имеется вся необходимая спецтехника – экскаватор, погрузчик, трактор-откачка.

В «Концессии» также пообещали, что как только завершат все аварийные работы, наведут порядок на территории, глее произошел прорыв.

- Вместе с коллегами из МБУ «Северное» наши специалисты очистят от грунтовых наносов территорию по улице Ангарнской, - заверяют концессионеры.

Ну а пока жителям микрорайона Ангарский придется потерпеть неудобства: пока идут ремонтные работы, без воды остались несколько улиц частного сектора и ряд двухэтажек. Подачу восстановят, как только залатают трубу.