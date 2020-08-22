В больницу привезли без сознания: в Волгограде от коронавируса скончался 47-летний мужчина

Когда мужчину привезли в госпиталь, было уже слишком поздно. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде от коронавируса умирает много относительно молодых людей. А все из-за того, что они упорно не хотят обращаться за помощью к врачам и лечатся дома, пока их состояние не становится критичным. Этому мужчине было всего 47 лет. Он стал 84-м в смертельном списке жертв коронавируса в Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном оперативном штабе, мужчина попал к медикам уже в бессознательном состоянии. «Скорую помощь» ему вызывали соседи. Сколько времени он самостоятельно лечился дома и где подхватил коронавирус, теперь сложно узнать. Когда неотложка привезла его в 12-ю больницу, он был уже в крайне тяжелом состоянии.

Говорят, сгорел очень быстро.

- Болезнь протекала молниеносно. Врачи пытались спасти волгоградца, использовали все возможные способы лечения, рекомендованные Минздравом, но было слишком поздно. Мужчина скончался, и только посмертный анализ показал, что он умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Сказались и хронические заболевания, которыми имелись в пациента, - рассказывают подробности случившегося в оперштабе.

Медики еще и еще раз призывают волгогралцев: не занимайтесь самолечением и при первых же признаках ОРВИ оставайтесь дома и вызывайте врача!