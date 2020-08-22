Сливали фекалии на поля: в Волгограде за вред экологии оштрафовали крупную компанию

В управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия обратились за помощью специалисты волгоградского облкомприроды. У них появились сведения, что какой-то ассенизатор повадился сливать на поле в Калачевском районе жидкие коммунальные отходы. Причем фекалиями затопили участок с землей сельскохозяйственного назначения.

Инспекторы Россельхознадзора провели проверку и выяснили, что отходы их выгребных ям сюда возит ассенизатор, который принадлежит компании ООО «НПГ «Сады Придонья».

- По нашим подсчетам площадь загрязненного участка составила 40 квадратных метров. Мы взяли образцы проб этой земли и направили на исследование в «Ростовский референтный центр». Как следует из заключения, в отобранных образцах выявлено превышение порогового значения агрохимических показателей в почве, - сообщают в Россельхознадзоре. – Материальный ущерб, который нарушители нанесли природе, оценили в 144 тысячи рублей.

На основании этих документов, сотрудники Россельхознадзора составили протокол об админнарушении на «НПГ «Сады Придонья»

- Компанию выписали штраф за нарушение в размере на 40 тысяч рублей, - отчитываются в управлении.