Почти даром: волгоградские чиновники выставили на продажу свои старые "Волги"

Нынче чиновники предпочитают иномарки, "Волги" теперь не в почете. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На сайте администрации Волгоградской области появилось интересное постановление, подписанное вице-гебурнатором Евгением Харичкиным – «о распродаже имущества, находящегося в собственности Волгоградской области». На продажу власти выставили десять легковых автомобилей марки «Волга» и один автобус. Надо сказать, продают транспорт буквально за «копейки».

Например, за автобус «ГАЗ 32213» 2007 года выпуска просят всего 99 тысяч рублей, а «Волгу» (ГАЗ 31102) 2005 года можно купить за 47 тысяч. Есть в этом списке «на приватизацию» машины и еще дешевле: так три легковушки «ГАЗ 31105» (все 2006 года выпуска) продают по 28 тысяч рублей за каждую. Причем это цены уже указаны с НДС.

Вырученные с продажи старых машин средства пойдут в региональную казну. Небольшое, честно говоря, пополнение для бюджета. Особенно, если учесть, сколько денег сейчас чиновники администрации области тратят на свой автопарк. Только в августе этого года на бензин и дизельное топливо (согласно данным с сайта Госзакупок) потратили 11,5 миллионов рублей.

Напомним, в 2019-м году (сразу после выборов губернатора Волгоградской области и рокировок в аппарате) администрация закупила 11 новеньких иномарок на 9,2 миллиона рублей. «Волги» нынче не в почете.