В Волгограде коммунальное ЧП: из-за порыва трубы заливает поселок Ангарский

Утром 22 августа жители улицы Ангарской в Волгограде обнаружили новую реку прямо у себя под окнами домов – вода затопила не только проезжую часть, но и тротуар и даже трамвайные пути. Машины утопают, а пешеходам и вовсе пришлось не сладко: без резиновых сапог сегодня здесь не пройдешь. Это не Волга разлилась, и даже не последствия обильного дождя, это прорвало водопровод в Дзержинском районе.

В «Концессии водоснабжения», которая, собственно, и отвечает за все водопроводное хозяйство Волгограда, уже отчитались: аварийная бригада выехала к месту ЧП.

- Произошел порыв на водопроводе диаметром 300 мм. На данный момент на месте аварии уже работает спецтехника. Когда специалисты доберутся до места порыва и смогут обследовать поврежденный участок трубы, будет определен и характер восстановительных работ, -прокомментировали «КП-Волгоград» ситуацию в ресурсоснабжающей организации.