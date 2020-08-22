В Волгограде на ночь перекроют движение по улице Казахской

Фото администрации ВО.

Пару лет назад – в 2018-м – В Волгограде капитально ремонтировали дорогу по улице Казахской. Правда, не всю, а лишь участок от улицы Электролесовской до Университетского проспекта. А вот выше дорога просто ужасная – от грузовиков на асфальте сформировали огромные рытвины. Чтобы устранить колейность, МУП «ДСЭР Советского района» чуть подремонтирует участок от дома №50 по улице Казахской до проспекта Университетский.

- Капитальный ремонт этой дороги запланирован на 2021 год. А пока предприятие устранит недостатки в рамках текущего содержания дорог, - поясняют «КП-Волгоград» в мэрии.

Дорога здесь не широкая, и крупногабаритная техника займет почти всю проезжую часть. Поэтому на время ремонта здесь придется перекрыть движение транспорта.

- Чтобы минимизировать неудобства, основные работы будут идти в выходной день и в ночное время. Поэтому дорога будет полностью перекрыта только с 20.00 часов 23 августа до 08.00 часов 24 августа, - уточняют в администрации Волгограда.

Пока отремонтируют лишь участок дороги длиной 300 метров. А уже в 2021-м году улицу Казахскую отремонтируют капитально и полностью – от Университетского проспекта до выезда из города. Аукцион на ее ремонт выиграло «ДСЭР Советского района».