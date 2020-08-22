В Жирновске пьяная автоледи на иномарке влетела в здание

Вот так закончилось нетрезвое вождение женщины. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За минувшие сутки, 21 августа, на волгоградских дорогах произошло 7 аварии, в которых пострадали в общей сложности 11 человек, в том числе и дети. Так, в ДТП на мосту Волжской ГЭС в столкновении двух иномарок пострадали сразу четверо: две женщины и два ребенка.

Произошло это примерно в 11.05 по местному времени. 43-летний водитель «Хендэ Солярис» ехал по улице Горького в направлении моста и при повороте налево не уступил дорогу «Фольксваген Поло».

- С места ДТП в больницу с травмами различной степени тяжести увезли 42-летнюю пассажирку «Хендэ», а также 34-летнюю женщину и двух детей – 11 и 4 лет, которые находились в пострадавшей иномарке, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

В Жирновске тоже виновником ДТП тоже стал водитель «Хендэ Солярис». Точнее автоледи, за рулем иномарки была 36-летняя женщина. Она так разогнала по улице Ломоносова, что не справилась с управлением и почти на полной скорости влетела во вход административного здания.

- Как показала экспертиза, женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Ее с травмами увезли в больницу, - уточняют в региональном Главке.