Горячий день: В Волгоградской области сгорело три квартиры, дом и 4 мусорных контейнера

Пожарные трижды выезжали тушить горящие квартиры в многоэтажках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горячими выдались последние сутки у волгоградских пожарных. Помимо возгораний травы и мусора, которое тоже приходилось контролировать спасателями, сгорело немало имущества и у жителей области. В основном – из-за неосторожного обращения с огнем.

По сообщению ГУ МЧС по Волгоградской области, 3 раза волгоградские пожарные выезжали на возгорание квартир в многоэтажках. На Тракторном загорелись квартира в 4-этажке на улице Лодыгина, на 51-й Гвардейской в Дзержинском районе загорелась «двушка» в пятиэтажном доме. Еще один пожар на Тракторном случился вечером, в однокомнатной квартире девятиэтажки на улице Богомольцев. В двух последних случаев пожар случился, предположительно, из-за короткого замыкания проводки.

В этот же день в Ленинске сгорел дом. И тоже по вине электропроводки. Обошлось без жертв, но люди остались на улице. Кром е таких серьезных пожаров, спасателям приходится постоянно тушить горящие пластиковые контейнеры с мусором. Они регулярно горят с тех пор, как в области перешли с металлических контейнеров на новые пластиковые. Только за одну ночь МЧС трижды выезжало на такие пожары в Волжском и Калаче-на-Дону. Сгорели 4 контейнера, отравив воздух жителям ближайших домов. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.