Только треть волгоградцев сдает экзамен по вождению с первого раза

Научиться водить машину непросто, неважно, женщина вы или мужчина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД по Волгоградской области регулярно публикует любопытную статистику – сколько волгоградцев, отучившихся в автошколах, приходит сдавать экзамены на права, и кому из них это удается. Независимо от того, где учились будущие водители – в частных автошколах, в учебных заведениях ДОСААФ, в армии, училище или каких-то иных организациях, так или иначе большая часть экзаменующихся идет на пересдачу. Теорию пересдает почти половина, площадку с первого раза удачно проезжает только треть экзаменующихся, примерно столько же сдает вождение по городу. Кому-то не удается сдать экзамен даже с четвертого раза. Посмотрим цифры за последний квартал 2020 года.

За три месяца получили водительские права на управление транспортными средствами 3474 человек (учитывались все категории). При этом экзаменов на права провели 20419. 8343 экзамена по теории, 6717 практических (площадка) и 5359 – город. Сдали теорию 4339 человек. Кому –то пришлось помучиться. С первого раза правильно ответили на вопросы компьютера 2502 человека, со второго раза к счастливчикам присоединились 935 человек, 467 успешно ответили на вопросы лишь с третьего раза. 435 человек – только с четвертого и более раз.

С практическим экзаменом сложнее. Его с первого раза заваливает две трети желающих стать водителями. Например, за указанный период 3521 человек сдал площадку, из них 1281 – с первого раза. 1482 человека успешно проехали «змейку», заехали в гараж и не скатились с эстакады только со второго раза, 432 человека – с третьего. 326 человек штурмовали МРЭО в 4, 5 и т.д. разы.

Сдать площадку – еще не значит, что права у вас в кармане. Вождение по городу тоже многие заваливают. Из 3406 человек, сдающих экзамен по вождению в условиях дорожного движения, 2241 получили права сразу. На пересдачу отправилась примерно треть учеников. 708 сдали город со второго раза, 243 – с третьего, 214 – с четвертого и более раз.

Чаще всего в нашей области сдают на права категории В, вторая по популярности категория С, на третьем месте – А.