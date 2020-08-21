В День флага танцующий мост в Волгограде засияет в цветах триколора

22 августа в России отмечают день государственного флага.

Завтра, 22 августа, в России празднуют День государственного флага. К этому дню в Волгограде всегда организуют много мероприятий. В этом году они тоже будут, только в режиме онлайн из-за коронавируса. Так, на сайте Волгоградпатроитцентра проходит викторина, посвященная истории нашего флага. Принять в ней участие может каждый с 21 по 24 августа. Пять победителей получат подарки – энциклопедии.

А в соцсетях запустили флешмоб - «Мой флаг, моя история». Суть его простая – надо сделать фото или видео с российским триколором, разместить его в сети и рассказать вашу историю, которая с ним связана. Главное условие – обязательно указывать свои фамилию, имя и регион и хэштеги #ДеньФлага, #МойФлагМояИстория.

В этот день в Волгограде волонтеры будут раздавать ленточки-триколоры. Встретить их можно будет в 11.00 на пересечении Аллеи Героев и проспекта Ленина. Такие же ленты получат и доноры, которые придут 22 августа сдать кровь.

В это же время – в 11.00 – в парке Победы напротив «Волгоград Арены» развернут стометровый российский флаг.Сюрприз подготовили и сотрудники «Волгоградоблэнерго» - вечером они зажгут волгоградский «танцующий мост» в цвета триколора.

Кстати, Российская премьер-лига по футболу тоже присоединится к празднованию Дня флага. Перед стартом матчей 4-го тура, которые пройдут 22 августа, на стадионах прозвучит гимн России, а капитаны футбольных команд выйдут на поле с повязками в цветах триколора. Напомним, что 22 августа на "Волгоград Арене" "Ротор" будет принимать "Сочи".