В Волгограде два калмыка год качали топливо из магистрального нефтепровода

В Красноармейском районе на магистральном нефтепроводе Жирновск – Волгоград были обнаружены незаконные врезки, через которые мошенники выкачивали на продажу горючее. Сегодня, 20 августа, этих «нефтемагнатов» задержали в городе Элисте Республики Калмыкия.

- Сотрудники УЭБиПК вместе с полицейскими Волгоградской области и Калмыкии при участии бойцов Росгвардии задержали двух участников этой ОПГ. По предварительным данным, на протяжении минимум года – с 2018-го по 2019-й - они похищали нефтепродукты через врезки. В Элисте, где проживали преступники, уже прошли обыски в их квартирах. Изъяли черновые записи и телефоны. Кроме того, в ходе обысков была обнаружена граната. Как показала экспертиза, это боевая наступательная осколочная граната РГД-5, - сообщает подробности задержания официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи УМВД России по Волгограду уже завели на калмыков уголовное дело по статьям 30, 158 и 222 УК РФ.

- Суд уже отправил обоих фигурантов этого дела под домашний арест. Следствие продолжается. Собираются факты и улики, которые могли бы свидетельствовать о дополнительных эпизодах преступной деятельности этой группировки, - уточняют «КП-Волгоград» в МВД России.