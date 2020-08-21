В конце августа отключат горячую воду в четырех районах Волгограда

Купаться в тазике волгоградцам придется до конца августа. Фото: Валерий ШАХОВ

Отключения горячей воды в Волгограде подходят к концу. «Концессии» уже подготовили большую часть теплосетей и котельных к грядущему отопительному сезону. Но пока часть волгоградцев продолжает сидеть без горяченькой и купаться в тазиках – отключения продолжаются до пары недель. А в конце августа к их числу прибавится еще полсотни улиц и несколько десятков тысяч горожан. В графике отключений горячей воды с 24 и 25 августа 2020 года дома и кварталы четырех районов Волгограда - Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Ворошиловского и Красноармейского.

Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», меньше всего затронет жителей Красноармейского района. В понедельник, 24 августа 2020 отключат горячую воду всего лишь в одном доме – на улице Доценко, 70, и всего на один день. В Ворошиловском районе запланированные отключения перенесли на неделю. Теперь жильцам почти трех десятков улиц придется обходиться без горячей воды с 25 по 31 августа (список адресов).

На Красном не будет горячей воды всего в полутора десятках домов по адресам: улица Ватутина, 8-14; улица Тарифная, 21-31; улица Курильская, 5 - 9. Продлятся коммунальные неудобства три дня - с 25 по 27 августа 2020. А в Тракторозаводском сидеть без горячей воды будут жители всех домов с центральным ГВС старой части района. Купаться в тазиках будут жители двух десятков улиц также с 25 по 27 августа (все адреса).