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В Волгограде рассказали, как спасают беременных, переболевших коронавирусом

Для будущих мам разработали специальную программу реабилитации
Наталья ГлазуноваНаталья ГлазуноваНатальяГлазунова
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За беременными женщинами даже после лечения ковида следят особо внимательно. Фото администрации ВО.

За беременными женщинами даже после лечения ковида следят особо внимательно. Фото администрации ВО.

Как показали последние исследования ученых, организм женщины особо уязвим к коронавирусу во время беременности. Поэтому к будущим мамам, которые по воле случая все-таки заразились COVID-19, относятся с особым вниманием. Даже после того, как мамочки вылечились и покинули госпитали. В волгоградском областном перинатальном центре №2 даже разработали для беременных специальную реабилитационную программу.

- Программа реабилитации включает в себя как стационарный, так и амбулаторный этап. Женщины получают ежедневные сеансы внутривенного лазерного облучения крови, озонотерапию, физиотерапию и другие процедуры. Также в поликлинике перинатального центра для этих волгоградок предусмотрено полное обследование – за состоянием следят не только терапевты и акушеры-гинекологи, но и эндокринологи, и кардиологи. Следят, как за женщиной, так и за плодом, - рассказывают в облздраве.

Как сообщили в администрации региона «КП-Волгоград», на данный момент 43 беременных женщины уже прошли курс реабилитации после перенесенного коронавируса, еще 37 сейчас восстанавливаются в центре.

- В программу включена и психологическая реабилитация женщин, им помогают преодолеть страх и беспокойство. Особое внимание уделяют дыхательной гимнастике, которая полезна всем, кто переболел коронавирусом, - говорят в облздраве.