В Волгограде рассказали, как спасают беременных, переболевших коронавирусом

За беременными женщинами даже после лечения ковида следят особо внимательно. Фото администрации ВО.

Как показали последние исследования ученых, организм женщины особо уязвим к коронавирусу во время беременности. Поэтому к будущим мамам, которые по воле случая все-таки заразились COVID-19, относятся с особым вниманием. Даже после того, как мамочки вылечились и покинули госпитали. В волгоградском областном перинатальном центре №2 даже разработали для беременных специальную реабилитационную программу.

- Программа реабилитации включает в себя как стационарный, так и амбулаторный этап. Женщины получают ежедневные сеансы внутривенного лазерного облучения крови, озонотерапию, физиотерапию и другие процедуры. Также в поликлинике перинатального центра для этих волгоградок предусмотрено полное обследование – за состоянием следят не только терапевты и акушеры-гинекологи, но и эндокринологи, и кардиологи. Следят, как за женщиной, так и за плодом, - рассказывают в облздраве.

Как сообщили в администрации региона «КП-Волгоград», на данный момент 43 беременных женщины уже прошли курс реабилитации после перенесенного коронавируса, еще 37 сейчас восстанавливаются в центре.

- В программу включена и психологическая реабилитация женщин, им помогают преодолеть страх и беспокойство. Особое внимание уделяют дыхательной гимнастике, которая полезна всем, кто переболел коронавирусом, - говорят в облздраве.