Свыше трех миллионов рублей за год получают руководители в облсуде

Доходы судей составили почти 3 с половиной миллиона рублей на каждого Фото: Андрей МИРЕЙКО

Судьи Волгоградской области показали свои доходы за 2019 год. По информации «КП-Волгоград» со ссылкой на открытые сведения руководство региональных судей за прошлый год заработало свыше трех миллионов рублей на каждого.

Председатель областного суда Алексей Глухов, который занимает свою должность с июня 2020 года, задекларировал 3 миллиона 564 тысяч 910 рублей. Данные опубликованы на сайте Первого кассационного суда общей юрисдикции, где Алексей Глухов работал председателем судебного состава до назначения руководителем облсуда. Во владениях у руководителя суда автомобиль Мазда СХ-7. А у жены – иномарка Субару XV. Годовой доход супруги составил 2 миллиона 529 тысяч 852 рублей. Алексей Глухов имеет земельный участок, садовый дом и квартиру с площадью 99,2 квадратных метров. Также в его собственности половина доли в еще одном жилом доме и земельном участке.

Заместитель Алексея Глухова Александр Клочков, который до июня был исполняющим обязанности председателя областного суда, за прошлый год заработал 3 миллиона 470 тысяч 733 рублей. Доход его супруги – чуть более 150 тысяч рублей. Семья имеет два одинаковых автомобиля Kia Sportage. Семья Александра Клочкова владеет квартирой в 75 квадратных метров и земельным участком, собственником которых является супруга зампредседателя облсуда.