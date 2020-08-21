24 августа отключат свет в шести районах Волгограда

Электроэнергии не будет в домах от четырех до восьми часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной локальный блэкаут ждет жителей Волгограда в следующий понедельник. После небольшого перерыва, связанного с выходными днями, в начале следующей недели энергетики приступят к плановым ремонтам воздушных линий и электрооборудования с новыми силами. Так что сидеть без света в течение дня придется жителям отдельных массивов сразу шести районов Волгограда. В графике отключений электричества на 24 августа 2020 стоят Тракторозаводский, Центральный и Дзержинский, Ворошиловский, Красноармейский и Кировский районы. Больше всего коммунальных страдальцев в этот раз будет на Тракторном, а в Дзержинском обесточат всего один дом.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети ЮГ - Волгоград», с 9 до 17 часов 24 августа 2020 отключат свет в Дзержинском районе на улице Карла Либкнехта, 21. В центре Волгограда в это же время не будет электричества в шести домах: на улицах Ткачева, №9 - 13 и Двинской, №10 - 14. И с 13 до 17 часов обесточат еще два дома: на улице Гагарина - №16; и на Коммунистической - № 34.

В Ворошиловском районе в понедельник без бытовой техники и подзарядки гаджетов с 9 утра до 17.00 придется обходиться жителям шести домов по адресам: улица Елецкая, 11 – 19; улица Череповецкая, дом 11 блок 1-4. Чуть больше масштаб отключений электроснабжения будет в это же время в Красноармейском: улица Олимпийская, 16 - 24, 28, 30; улица Копецкого, 1а, 3 -11; улица 40 лет ВЛКСМ, 13 – 21, 17а.