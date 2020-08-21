В Волгограде полицейский спас водителя, у которого случился инсульт за рулем

Инспектор ДПС вовремя вызвал неотложку, чем спас мужчине жизнь. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

«Тут водитель на «Ниве» остановился посреди моста через Волго-Донской судоходный канал. Он перегородил все движение», - сразу несколько подобных сообщений поступило в полицию Волгограда от случайных свидетелей происшедшего. Люди говорили о странном поведении водителя. На место тут же направили ближайший наряд ДПС. Ближе всех оказался старший лейтенант полиции Михаил Похлебаев. Когда он подъехал к мосту, увидел «Шевроле Нива», которая действительно стояла посреди дороги, практически перегородив движение. Инспектор подошел к машине и увидел, что водитель за рулем находится в практически бессознательном состоянии. Он тут же вызвал «скорую», и оставался с мужчиной до прибытия медиков.

Как оказалось, у 47-летнего водителя прямо в пути случился инсульт. Врачи неотложки в срочном порядке госпитализировали мужчину.

- Печально, что никто из проезжающих мимо людей даже не остановился, чтобы помочь водителю или хотя бы поинтересоваться его самочувствием. По словам врачей, еще бы немного и мужчину могли не спасти. Так что благодаря своевременным и оперативным действиям инспектора удалось избежать трагедии, - отмечают в ГУ МВД по региону.