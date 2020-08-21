Болельщики «Ротора» выбрали лучшего игрока матча с «Ахматом»

Болельщики "Ротора" признали Олега Алейника лучшим игроком команды в матче с "Ахматом". Фото: СК "Ротор".

Поклонникам волгоградского «Ротора», наверняка, было сложно кого-то выделить в игре 3-го тура РПЛ с «Ахматом». Сине-голубые проиграли почти без шансов. Однако лучший игрок команды в неудачной дуэли с грозненцами все-таки был определен. И это не Седрик Гогуа, который признавался лучшим в двух предыдущих турах. Ивуарийский защитник в Грозном получил красную карточку.

Большинство болельщиков в аккаунтах «Ротора» в социальных сетях голосовали за полузащитника Олега Алейника. В итоге он набрал 47% голосов. После удара полузащитника по воротам удачно сыграл на добивании Сергей Серченков, который забил первый мяч «Ротора» в Российской премьер-лиге. Серченков, кстати, занял второе место в опросе фанов. За него проголосовали 14% болельщиков. Замкнул тройку лучших игроков «Ротора» в матче с «Ахматом» защитник Данил Степанов, набравший 9% голосов.

Напомним, в 3-м туре РПЛ «Ротор» проиграл «Ахмату» в Грозном со счетом 1:3. В субботу подопечные Александра Хацкевича встретятся с «Сочи».