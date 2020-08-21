В парке Гагарина в Волгограде обновят все четыре входа

Рабочие восстановят металлический забор вокруг парка и ворота. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Второй год идет реконструкция знаменитого парка Гагарина в Волгограде. Многое сделали, много еще предстоит. Сейчас, пока одна бригада рабочих укладывает сети, другая восстанавливает разрушенный бетонный парапет по периметру парка. Добрались и до боковых входов в парк со стороны улиц Таращанцев и Генерала Гуртьева. Состояние их, надо сказать, ужасное: забор хоть и меняли в парке трижды с момента открытия, сейчас опять часть его секций выломана. Надо восстанавливать и ворота, которые, говорят, некогда там были.

- Подрядчик обновит не только сами входные группы, изгородь, но и дорожки, которые к ним ведут: вместо старого асфальта укладывают брусчатку, - уточняют в мэрии Волгограда.

Сделают и новые дорожки к выходам из брусчатки. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Кстати, уже построены в парке новые павильоны, где можно будет взять на прокат спортинвентарь, заканчивают монтаж поливочной системы и уже в ближайшее время подрядчик намерен протестировать этот водовод. А осенью в парке начнутся озеленительные работы: планируют высадить более 4,5 тысяч саженцев деревьев и кустарников. В общей сложности в парке планируют озеленить территорию площадью почти 7 гектаров – это 63% всей площади зоны отдыха. Финальной точкой станет установка в парке детских площадок, лавочек и парковой мебели

На пешеходных дорожках вместо старого асфальта уложили тротуарную плитку. Фото Алексея Волоцкова.

Напомним, что в общей сложности на реконструкцию парка Гагарина потратят 200 миллионов рублей. В прошлом году здесь уже сделали центральный вход и аллеи, залили основания под спортплощадку и воркаут-площадку, смонтировали освещение, до конца 2020-го должны реконструкцию парка завершить полностью.

А в следующем году, как приоткрыл завесу тайны депутат Алексей Волоцков, в Краснооктябрьском районе обновят площадь у Царицынской оперы и площадь и улицу Титова.