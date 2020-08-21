Два волгоградских депутата лишились мандатов, скрыв свои доходы

В одном случае «административка», во втором – досрочное завершение полномочий народных избранников. Все из-за нарушения закона. В Новоаннинском районе прокуратура проверила, как администрация Амовского сельского поселения соблюдает законодательство. Оказалось, что не должным образом. Был нарушен порядок рассмотрения обращений граждан. По закону на это отводится ровно месяц. А в Амовском сельском поселение этот срок был больше. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, по одному из обращений ответ заявителю не давали в течение двух месяцев. Прокурор района возбудил производство на главу сельского поселения. Мировой судья признал вину чиновника и назначил ему штраф в 5 тысяч рублей.

А в Городищенском районе два депутата лишились своих мандатов. Прокурорская проверка установила, что парламентарии Котлубанской сельской думы не предоставили справки своих доходов в соответствующую комиссию. То ли не забыли это сделать, то ли было что скрывать. В думу депутаты были избраны в сентябре 2019 года. Однако не предоставление госслужащими данных о своих доходах – это нарушение Федерального закона. Прокурор Городищенского района требовал досрочное прекращение полномочий депутатов. Это и произошло. Народные избранники уже исключены из состава Котлубанской сельской думы.