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Под Волгоградом вырубили пойменный лес

Возбуждено уголовное дело по двум статьям
Инна ШереметьеваИнна ШереметьеваИннаШереметьева
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Лес вырубили в особо охраняемой природной зоне.

Лес вырубили в особо охраняемой природной зоне.

Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Волгоградской области после проверки природоохранной прокуратуры возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев и снятия плодородного слоя почвы на особо охраняемой природной территории – в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма».

Во время проверки сотрудники природоохранной прокуратуры и ОБЭиПК обнаружили, что на довольно большой площади природного парка уничтожили черные и белые тополя, вязы, сосны, клены, ивы и ясени. Кроме того сняли и вывезли плодородный слой почвы – пробы показали отсутствие органического гумуса. Тем временем в пойме растут краснокнижные тювик европейский и сизоворонка. Места их обитания загублены.

- Установлены признаки преступления экологической направленности, предусмотренного статьями «незаконная рубка лесных насаждений», а также «нарушение режима особо охраняемых природных территорий». Возбуждено уголовное дело, - сообщил «КП-Волгоград» помощник природоохранного прокурора Александр Куртуков.

Криминал