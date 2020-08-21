Под Волгоградом вырубили пойменный лес

Лес вырубили в особо охраняемой природной зоне. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Волгоградской области после проверки природоохранной прокуратуры возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев и снятия плодородного слоя почвы на особо охраняемой природной территории – в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма».

Во время проверки сотрудники природоохранной прокуратуры и ОБЭиПК обнаружили, что на довольно большой площади природного парка уничтожили черные и белые тополя, вязы, сосны, клены, ивы и ясени. Кроме того сняли и вывезли плодородный слой почвы – пробы показали отсутствие органического гумуса. Тем временем в пойме растут краснокнижные тювик европейский и сизоворонка. Места их обитания загублены.

- Установлены признаки преступления экологической направленности, предусмотренного статьями «незаконная рубка лесных насаждений», а также «нарушение режима особо охраняемых природных территорий». Возбуждено уголовное дело, - сообщил «КП-Волгоград» помощник природоохранного прокурора Александр Куртуков.