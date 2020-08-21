Жителей Краснооктябрьского района Волгограда будут обследовать на рак в ЦАОП

Компьютерный томограф готовят к лицензированию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раньше жителям Краснооктябрьского района Волгограда с подозрением на рак сначала приходилось не раз отсидеть в очереди к онкологу, да еще пройти семь кругов ада во время обследования в разных клиниках. Вскоре пройти весь этап диагностики можно будет в разы быстрее и в одном месте. Уже в конце 2020 года в районе в полную силу заработает местный центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Он займет два этажа в филиале поликлиники №2 на улице Кузнецова, 29а. Помещения разделили на диагностический и консультационный блоки, будет здесь и дневной стационар. На сегодня в будущем районном онкоцентре практически завершили демонтажные работы и закупили оборудование.

- Эндоскопическое оборудование, цифровой маммограф, рентгенаппарат на три рабочих места, аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса уже введены в эксплуатацию. Также поликлиника получила компьютерный томограф, - рассказали «КП-Волгоград» в облздраве.

Все это оборудование позволит жителям района пройти обследование на онкозаболевания в одном месте, без посещения других клиник. При этом диагностика перед направлением в областной онкодиспансер будет занимать не более двух недель. Обслуживать ЦАОП будет 130 тысяч краснооктябрьцев.

В целом в Волгоградской области до конца 2021 года откроют 14 онкоцентров при поликлиниках. В каждом из них сделают капремонт и завезут современную медтехнику.