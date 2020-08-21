Санавиация доставила в Волгоград двух пациентов из Астраханской области

Вертолет доставлял пациентов в Волгоград уже четыре раза. Фото: Минздрав АО

Сразу двоих пациентов в тяжелом состоянии доставил накануне в Волгоград из северных районов Астраханской области вертолет санитарной авиации. Сначала врачи медицины катастроф вылетели на помощь двухлетнему малышу из Ахтубинска, который разбился, выпав из окна. Ребенок получил серьезную закрытую черепно-мозговую травму, ему срочно нужна была помощь нейрохирурга. Второй вылет санавиации понадобился уже через два часа. Вертолет забрал из Черного Яра 41-летнего мотоциклиста, который попал в ДТП. Травмы он получил тяжелые. Его забрали в волгоградскую больницу в состоянии комы с множеством переломов и ушибом головного мозга.

Как сообщили «КП-Волгоград» в минздраве Астраханской области, между соседними регионами действует соглашение, по которому пациентов в тяжелом состоянии из северных астраханских районов доставляют в Волгоград. Это позволяет в кратчайшие сроки оказать им экстренную помощь. За два месяца вертолет санавиации сделал уже четыре вылета. Доставляет он пациентов в больницу №7 Волгограда - одну из ведущих в регионе.