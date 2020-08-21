В день матча «Ротора» и «Сочи» в Волгограде продлят работу транспорта

Болельщиков после матча развезет дополнительный электротранспорт Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже в субботу, 22 августа, «Ротор» проведет второй домашний матч в Российской премьер-лиге. В гости к сине-голубым приедет команда «Сочи». Встреча пройдет достаточно поздно. Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по местному времени. То ли позднее начало матча, то ли не самое статусное имя соперника стали причиной того, что ажиотажа на билеты нет. Зрители могут не переживать – по окончании игры все смогут добраться домой. Городские власти решили продлить работу общественного транспорта.

В субботу общественный транспорт продлит часы работы. После матча на линию выйдут дополнительные составы скоростного трамвая и троллейбусов. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, после 23.00 на остановке «Центральный стадион» болельщиков будут ждать больше 20 единиц электротранспорта. Скоростной трамвай будет ходить до станции «Ельшанка» и до станции «ВГТЗ». Троллейбусы довезут болельщиков до конечной остановки «Спартановка», а также в Дзержинский район до остановки «Больничный комплекс». Напомним, в субботу из-за футбола будут курсировать и дополнительные маршруты электричек.

За день до матча на сайте Kassir.ru остаются порядка пяти тысяч билетов. При этом из-за ограничений по коронавирусу клуб пустил в продажу около 14 тысячи билетов, чтобы болельщики смогли соблюдать на трибунах социальную дистанцию.

Напомним, что на игру «Ротора» с «Зенитом» в 1-м туре РПЛ билеты раскупили за несколько часов. Еще быстрее завершилась реализация проходок на домашний матч волгоградцев со «Спартаком», который состоится только 26 августа. Все хотят посмотреть на грандов отечественного футбола. Видимо, «Сочи», по мнению местных болельщиков, к таким не относится.