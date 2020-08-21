Корова стала участником ДТП с пострадавшими под Волгоградом

ДТП на улице Лермонтова в Волгограде. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

21 августа около полуночи крупнорогатый скот стал участником дорожно-транспортного происшествия в Волгоградской области. 38-летний водитель на "десятке" ехал по дороге «Клетская - Дом Отдыха» в Калачевском районе области. Не заметив на темной дороге корову, автомобилист нечаянно наехал на бедное животное. Что случилось с коровой, не уточняется, но машина пострадала так, что водитель не смог ее завести. В региональном главке МВД рассказали «КП-Волгоград», что после столкновения водитель вместе с пассажиром стали толкать автомобиль, чтобы убрать на обочину. Но не успели. В этот момент по дороге мчался «ВАЗ-21150» под управлением 39-летнго водителя. Мужчина сел за руль пьяным, алкоголь притупил реакцию, из-за чего он не заметил «десятку» и влетел в нее на полном ходу. Водителя "ВАЗ-2110" получил травмы, его пришлось увезти в больницу.

Серьезная авария произошла вчера вечером на второй продольной в Краснооктябрьском районе. 68-летний водитель в автомобиле «ВАЗ-211440» ехал по улице Лермонтова в сторону Менделеева. Машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с автомобилем «Киа Спортейдж» под управлением 63-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 66-летняя пассажирка отечественного авто попали в больницу.