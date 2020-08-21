На улице Домостроителей сделают дополнительную полосу для транзита

Автомобилистам придется потерпеть неудобства на время дорожных работ.

Еще одна улица в Дзержинском районе Волгограда вскоре станет шире, комфортней для автомобилистов и безопасней. После расширения до четырех полос на всем его протяжении проспекта Жукова, взялись за улицу Домостроителей - одно из мест концентрации ДТП на волгоградских дорогах. Чтобы аварий стало меньше, здесь строят дополнительную полосу движения, предназначенную для транзитного грузового транспорта. Это одна из 12 опасных точек, которые переоборудуют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году. Выделили на работы 27 миллионов рублей.

- Расширение улицы Домостроителей позволит снизить нагрузку на улицу Историческую и проспект Жукова, перенаправив поток транзитного транспорта в обход центральной части города, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Работы идут на довольно небольшом участке протяженностью около 70 метров от пересечения улицы Домостроителей с улицей Исторической в направлении шоссе Авиаторов. Подрядчик укрепил основание дороги и уже укладывает первый слой асфальта. После обочины отсыпят щебнем. Реконструкцию завершат через несколько дней, а пока автомобилистов просят быть внимательней на этом участке дороги и с пониманием отнестись к неизбежным пробкам.