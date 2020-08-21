Средняя пенсия в Волгоградской области за год выросла на 700 рублей

Больше 80% пенсионеров в области живут на одну пенсию. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области подсчитали число пенсионеров и то, какую среднюю регулярную выплату они получают. По состоянию на 1 июля 2020 года, на учете Пенсионного фонда находятся 758, 1 тысячи человек. И из них подавляющее большинство - 82% - не работают и живут на одну пенсию, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате. Примечательно, что месяцем ранее в области насчитывалось на 300 пенсионеров больше.

Средний размер пенсий в Волгоградской области к 1 июля составил 14146 рублей и 30 копеек. Неработающие пенсионеры умудряются выживать, получая в среднем 14615 рублей, и это их единственный источник дохода. По сравнению с таким же периодом времени прошлого года волгоградские пенсионеры стали получать чуть больше – на 785 рублей в месяц. Год назад средняя пенсия в регионе составляла 13361 рублей.