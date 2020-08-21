Волжанка-рецидивист продавала липовые полисы ОСАГО

Сами того не зная, некоторые волгоградские автомобилисты используют поддельный полис ОСАГО Фото: Алексей ФОКИН

Опыт работы в страховой компании помог жительнице Волжского наладить продажи полисов ОСАГО. Только вот документы были не оригинальными, а поддельными. Сейчас следователи подозревают женщину в серии мошенничеств.

Так к полицейским Камышина обратился местный житель. Недавно приобретенный полис обязательного автострахования оказался не действительным. Сотрудники уголовного розыска установили, что мошенничество совершила 34-летняя волжанка. Как сообщили в региональном главке МВД, подозреваемая с помощью компьютерной программы подделывала полисы ОСАГО и продавала их своим клиентам. Кто-то приобретал у нее документ уже не в первый раз. В Волжском расследуется несколько дел по подобным признакам мошенничества. Автовладельцы узнавали о том, что это не настоящий полис, когда обращались в страховую компанию. Известно о десяти потерпевших. Однако их число может быть больше.

Подозреваемая находится под подпиской о не выезде. И самое удивительное, что ее не в первый раз привлекают к ответственности. В прошлом году волжанка уже была приговорена к условному сроку за аналогичные мошенничества.